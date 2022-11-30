30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hizmet sektöründeki enflasyon uçtu yüzde 104'ü geçti

Hizmet sektöründeki enflasyon uçtu yüzde 104'ü geçti

Hizmet sektöründeki enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda ise yüzde 104,28 artış gösterdi

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:10
Takip Et

Hizmet sektöründeki enflasyon uçtu yüzde 104'ü geçti

Hizmet sektöründeki enflasyon uçtu yüzde 104'ü geçti
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı, hizmet sektöründeki enflasyon yıllık olarak yüzde 104,28 artış gösterdi. 

TÜİK rakamlarına göre, H-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,05, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 75,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 104,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 84,03 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 63,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 85,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,74 yükseldi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,83, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,21, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,54 artarken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,49 azaldı.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 17 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri yüzde 41,68, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 47,22, gayrimenkul hizmetleri yüzde 63,28 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 155,38, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 135,22, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 123,33 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE’ye göre 10 alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri yüzde 8,43, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,64 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak belirlendi.

Programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 23,96, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 20,59, bilgi hizmetleri yüzde 11,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
7
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Kar uyarısı! Meteoroloji saat verdi
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Aç kalan tilki marketi bastı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Beylikdüzü'nde kuaföre silahlı saldırı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
﻿Ardahan ve Kars'ta kar yağışı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.