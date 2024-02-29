Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi

Kaynak: AA
Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 15,25, yıllık bazda yüzde 80,68 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayının Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yani hizmetteki enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK'e göre H-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,25, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,47 artış kaydetti.

ARTMAYAN YOK

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91 artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 74,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,2, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 92,44 yükseldi.

HEPSİ ARTTI

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 20,32 artış gösterdi.

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