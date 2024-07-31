Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Bu veriler kapsamında, H-ÜFE, haziranda bir önceki aya oranla yüzde 5,3, 2023’ün aralık ayına göre yüzde 37,96 yükselirken, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 77,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 yükseliş kaydetti.

Açıklanan endeks 2023’ün aynı ayına oranla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98 artış gösterdi.

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,1 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 yükseldi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış kaydetti.