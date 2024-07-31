Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Kaynak: AA
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 5,3, yıllık olarak yüzde 77,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.
Bu veriler kapsamında, H-ÜFE, haziranda bir önceki aya oranla yüzde 5,3, 2023’ün aralık ayına göre yüzde 37,96 yükselirken, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 77,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 81,16 yükseliş kaydetti.
Açıklanan endeks 2023’ün aynı ayına oranla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98 artış gösterdi.
Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,1 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 yükseldi.
H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış kaydetti.

Son Haberler
Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz Gündem
Doğu Perinçek: İsmail Haniye bizim de şehidimiz
Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı Dünya
Irak, Haniye'ye yönelik suikastı kınadı
SGK borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu Ekonomi
SGK borcunu ilk ödeyen belediye belli oldu
Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Gündem
Muğla ve Bursa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Bir askerimiz Somali'de şehit oldu Gündem
Bir askerimiz Somali'de şehit oldu
DHA'da Celal Korkut’un yerine geçecek isim belli oldu Gündem
DHA'da Celal Korkut’un yerine geçecek isim belli oldu
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif Ekonomi
TCMB'nin TL depo alım ihalesine teklif