Hizmet üretim endeksi haziranda yıllık yüzde 3,7 arttı

Kaynak: AA
Hizmet üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 3,7 artarken, aylık bazda yüzde 0,5 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 yükseldi.

Hizmet üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 3,9 arttıHizmet üretim endeksi mayısta yıllık yüzde 3,9 arttı

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2 artarken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8, idari ve destek hizmetleri yüzde 1 azaldı.

