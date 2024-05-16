Hizmet üretim enflasyonu martta yıllık bazda artış gösterdi

Kaynak: AA
Hizmet üretim enflasyonu martta yıllık bazda artış gösterdi
TÜİK açıkladı. Hizmet üretim enflasyonu martta yıllık bazda yüzde 6,8 artış gösterirken, aylık bazda aynı kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK mart ayına ilişkin hizmet üretim endeksi, enflasyonunun verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre, Hizmet üretim endeksi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3 arttı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 1,8 artış gösterirken, bilgi ve iletişim hizmetlerindeki büyük yükseliş yüzde 15,0 olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul hizmetleri de yüzde 13'lük yükseliş gösterdi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 7'lik yükselişe imza attı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK AYNI KALDI

Hizmet üretim endeksi mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldığı kayıtlara geçti. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 yükseliş gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki düşüş 3,1 oldu.

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