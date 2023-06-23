HKP Başkanı'ndan Erdoğan'a sert sözler

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, Flash Haber kanalında Betül Begümhan Aydoğan’ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zamanında kullandığı “iki ayyaş” sözüne sert eleştirilerde bulunan Ankut, "Ne diyor biri? "İki ayyaş." Ulan tırnağı olamazsın sen onun. Sen nesin?" ifadelerinde bulundu.

Gazeteci Betül Begümhan Aydoğan’ın Haberdar adlı programına konuk olan Ankut, hakkında 32 yıl hapis istenmesine rağmen sert sözlerine devam edip Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Ulan tırnağı olamazsın sen onun. Sen nesin?" şeklinde konuştu.

NURULLAH EFE ANKUT’UN İFADELERİ:

İşte Mustafa Kemal adlı bir komutan çıktı. Mavi gözlü, sarı saçlı bir komutan çıktı. “Geldikleri gibi giderler”, dedi. “Ordu yok”, dediler. “Kurulur”, dedi. “Para yok”, dediler. “Bulunur”, dedi. Osmanlı’nın küllerinden Modern Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdu. Bize bu emaneti bıraktı. Şimdi biz bunu savunuyoruz. İktidardakiler buna namussuzca saldırıyorlar. Her gün bir saldırı var. Ne diyor biri? “İki ayyaş.” Ulan tırnağı olamazsın sen onun. Sen nesin? Din alıp satmaktan, insanları Allah’la aldatmaktan başka ne marifetin var senin! Hırsızlıktan, yolsuzluktan başka ne marifetin var senin! Biz bunlara isyan ediyoruz!

“İKİ AYYAŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık görevini yürüttüğü Mayıs 2013’te, içki yasaklarıyla ilgili konuştuğu TBMM Grup Toplantısı’nda “İki tane ayyaşın yaptığı yasa muteber oluyor da dinin emrettiği bir yasa, sizin için neden reddedilmesi gerekiyor” demişti.