HKP, Erdoğan'ın diplomasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Halkın Kurtuluş Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili açtığı davanın reddedilmesinin ardından davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. HKP MYK üyesi Av. Pınar Akbina, “‘Diploma nerede?’ sorusunu sormaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan’ın diploması asla kişisel bir veri olamaz” ifadesini kullandı.

HKP MYK üyesi avukat Pınar Akbina, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe adına Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Verilen dilekçede, “Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan üniversite diplomasının kamuoyu ile paylaşılması” istendi.

DİPLOMA NEREDE?

Davayla ilgili konuşan Avukat Pınar Akbina, “Halkın Kurtuluş Partisi; meclisteki üretilmiş muhalefetin soramadığı, daha doğrusu sormadığı ve masayı devirecek asıl soru olan ‘Erdoğan’ın diploması nerede?’ sorusunu sormaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Erdoğan’ın diploması asla kişisel bir veri olamaz ve kamuoyu ile paylaşılması onun iznine bağlı kalamaz” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

HKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasının paylaşılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvurmuş fakat başvuru Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından reddedilmişti. Ardından HKP ret kararı için dava açtı. Ankara 7. İdare Mahkemesi, bu davaya ret kararı vermişti.