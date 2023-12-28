HKP’den Milli Savunma Bakanı ve tarikatçı teğmenler hakkında suç duyurusu

10 Kasım’da Tuzla Piyade Okulu’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yakasına takmayan teğmeni ve daha sonra ki olayları HKP yargıya taşıdı. HKP’nin avukatları; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, tespit edilecek olan ‘tarikatçı’ teğmenler ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa verilen dilekçede, yukardaki isimler hakkında “görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, 5816 sayılı kanuna muhalefet” gibi suçlardan soruşturma yürütülmesi istendi.

“YILAN YUVASI TARİKATLARIN HEDEFİ, YURTSEVER ASKERLERİN ATATÜRK SEVGİSİNİ YOK ETMEKTİR”

HKP MYK üyesi Adnan Okur, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Kemal Atatürk ve laik cumhuriyet düşmanlığı ortak paydasındaki ortaçağcı AKP’giller ile her biri yılan yuvası tarikatların, cemaatlerin nihai hedefleri, halkımızın ve yurtsever askerlerin içindeki Atatürk sevgisini yok etmektir”

Tuzla Piyade Okulu’nda yaşananların, AKP’nin, tarikatların ve cemaatlerin Atatürk düşmanlığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Okur, “Bir grup teğmen Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımız’ın önderi Atatürk’ün rozetini takmayı reddediyor ve fotoğrafını da buruşturup yere atıyor. Ve Atatürkçü özünü koruyabilen subaylar da buna müdahale ediyorlar doğal olarak. Ancak ne yazık ki diğer ortaçağcı tarikat müridi teğmenle birlikte ordudan uzaklaştırılıyorlar” dedi.

“SUBAY OLMANIN YOLU TARİKATLARIN MÜRİDİ OLMAKTAN GEÇİYOR”

Okur, konuşmasının devamında, “Harp Okulu’na girip subay olmanın yolu artık, CIA-Pentagon İslamı’nın kurumları olan tarikatların, cemaatlerin ve bunların sapık şeyhlerinin müridi olmaktan geçiyor. Artık referans Nakşiler, Kadiriler, Süleymancılar, Menzilciler. Türk Ordusu’na komuta edecek subaylar artık Atatürk’ün askerlerinden değil, tarikat şeyhlerinin, cemaat imamlarının müritlerinden seçiliyor.” İfadesini kaydetti. Atatürk’ün Türk Ordusu’nun yüreğinden silinmesi anlamına gelen bu olaya karşı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.