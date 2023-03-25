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HKP’den YSK’ya üçüncü kez Erdoğan’ın diploması başvurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın Erdoğan’ın üniversite diplomasıyla ilgili açıklamaları üzerine YSK'ya üçüncü kez başvuruda bulundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 09:29
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HKP’den YSK’ye üçüncü kez Erdoğan’ın diploması başvurusu

HKP’den YSK’ya üçüncü kez Erdoğan’ın diploması başvurusu
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Editör: Oğuz OK

11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasını araştırdığını ancak bulamadığını söylemişti.

HKP avukatları, Eski YÖK Başkanı Özcan’ın basına yansıyan sözleri üzerine YSK’ya üçüncü kez başvurdu. YSK’ya yapılan başvurunun ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı. Kıran, “Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili Marmara Üniversitesi’nde herhangi bir kayda ulaşamadığını deklare etmiştir. Başvurularımızın ne kadar haklı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır.” dedi.

“ERDOĞAN’IN DİPLOMASININ OLMADIĞI KESİNDİR”
Kıran açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Şu arkamızda görünen Yüksek Seçim Kurulu’nun ibaresinin Yüksek Seçim Kurulu’nu belirttiği ne kadar kesinse, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak başvuran Erdoğan’ın yasanın öngördüğü biçimde geçerli bir diplomasının olmadığı da o derece kesindir. Bunu YSK’nın hukukçuları da adları gibi bilmektedir.”

Kıran, “2007-2011 yılları arasında YÖK başkanlığı yapmış Yusuf Ziya Özcan tarafından, Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının olmadığı açık ve netçe deklare edildiğine göre, daha başka kanıt aramaya gerek var mı?” diye sordu.  

Kıran, “Eğer YSK üyeleri bu açık kanıta rağmen yasalara aykırı biçimde Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylarlarsa Anayasaya ve yasaya karşı suç işlemiş olacaklardır. Suça iştirak etmiş olacaklardır ve bağımsız yargı önünde yargılanmaktan kurtulamayacaklardır.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 17 Mart ve 22 Mart tarihlerinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu. Başvurularda, Erdoğan’ın adaylığının diploması olmadığı iddiasıyla kabul edilmemesi istenmişti.

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