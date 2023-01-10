MIUI güncellemesi alamayacak Xiaomi modeller açıklandı

Xiaomi, yaklaşan MIUI 14 güncellemesini bu cihazlara göndermeyi planlamadığını duyurdu. Android 12 işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonların en yeni sürümü alacağının bilgisini verdi.

MIUI 14 sürümü, şu anda Xiaomi 12 gibi şirketin amiral gemisi modelleri için yayınlanmaya devam ediyor. Çok yakında giriş ve orta segment modeller için de müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.

İşte MIUI 14 güncellemesi alamayacak Xiaomi modelleri

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO M2 / Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

POCO C3 / C31