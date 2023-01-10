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MIUI güncellemesi alamayacak Xiaomi modeller açıklandı

Birkaç ay içinde tanıtılması beklenen MIUI güncellemesini hangi cihazların alamayacağı ortaya çıktı. İşte o cihazların listesi...

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:42
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Hnagi Xiaomi modeller MIUI 14 güncellemesi alamayacak

MIUI güncellemesi alamayacak Xiaomi modeller açıklandı
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Xiaomi, yaklaşan MIUI 14 güncellemesini bu cihazlara göndermeyi planlamadığını duyurdu. Android 12 işletim sistemini çalıştıran akıllı telefonların en yeni sürümü alacağının bilgisini verdi.
MIUI 14 sürümü, şu anda Xiaomi 12 gibi şirketin amiral gemisi modelleri için yayınlanmaya devam ediyor. Çok yakında giriş ve orta segment modeller için de müjdeli haberin gelmesi bekleniyor.

İşte MIUI 14 güncellemesi alamayacak Xiaomi modelleri

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro
Mi 9T / Mi 9T Pro
Mi CC9 / Mi CC9 Meitu
Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium
Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro
Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max
Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro
Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C
POCO M2 / Pro
Xiaomi Mi Note 10 Lite
POCO C3 / C31

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