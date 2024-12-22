Hobi amaçlı besliyordu: Gördüğü manzara karşısında şok oldu

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hobi amaçlı kurduğu bahçede koyun besleyen Ahmet Kürşat Kargın'ın oğlu, bir gün önce gece hayvanları yemledikten sonra evine gitti. Sabah saatlerinde bahçeye gelen Kargın, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hayvanların birçoğunun parçalandığını ve korkmuş halde olduklarını gören Ahmet Kürşat Kargın, çevrede yaptığı incelemede 7 küçükbaş hayvanın telef edildiğini, 3 hayvanın yaralandığını tespit etti. İddiaya göre bahçeye gece saatlerinde vahşi hayvanların veya sokak köpeklerinin saldırmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

"HAYVANLAR TELEF OLMUŞ"

Sabah saatlerinde bahçeye geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını ifade eden Ahmet Kürşat Kargın, "Böyle bir bahçemiz var hobi amaçlı kullanmaktayız buraya gelip gittikçe uğraşmak için birkaç tane koyun kuzu koymuştuk. Oğlum birkaç gün önce buralarda 2-3 tane sokak köpeği görüyor. Gece buraya geldiğinde saat 12-1 gibi kontrol ediyor buraları herhangi bir şey yok sabah geldiğimizde bu acı manzarayla karşılaştık. Kuzuların 2 tanesi ölmüş koyunun 1 tanesini parçalamışlar 2 yavru kuzu vardı onlar kayıp çitin öbür tarafına çıkarıp parçalamışlar yani 6-7 hayvan telef edilmiş. 4 tane ayrı telden giriyor komşu bahçeler çevrili bu bahçe çevrili artı bu alan çevrili yani bu kadar korunaklı bir yere gelip girmesi de bu hayvanların ne kadar vahşileştiğini gösteriyor. Sokakta gezen hepimizin çocukları var, durumun ne olacağını da bilemiyoruz. Çarşıdan temizlendi ama bunlarla biraz daha ilgilenmesi lazım belediyeden ziyade sokak hayvanlarını savunan insanlarında biraz bunları düşünmesi lazım. Sadece sokak hayvanlarının canımı can diğer insanların çocuklarının mallarının hayvanlarının canı can değil mi buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.