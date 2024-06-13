Hobi olarak başladı. 60 farklı tür yetiştirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hobi olarak başladı. 60 farklı tür yetiştirdi

Osmaniye'de ortaokul yıllarında komşusunun kaktüslerine merak salarak bu hobiye başlayan Yunus Gedik, 45 yıllık süreçte 60'tan fazla farklı kaktüs türü yetiştirdi.

Bu ilgi zamanla bir hobiye dönüşen Gedik, çeşitli şehirlerden temin ettiği farklı kaktüs türlerini bahçesinde yetiştirmeye başladı. 45 yıl içinde bahçesinde 60 farklı kaktüs çeşidi yetiştiren Gedik, ziyaretçilerine ve fotoğraf çektirmek isteyenlere kaktüs ve çiçek hediye ediyor.

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Toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini ve onu mutlu ettiğini belirten Yunus Gedik, "Çiçek sevgisi ortaokul yıllarında başladı. Çocukken, çiçek tutkunu olan bakırcı Hüseyin amcama giderdim, bu hobiyi ondan kaptım. Toprakla uğraşmak insanı rahatlatıyor ve bu sevgi o zamandan beri hiç eksilmedi, aksine daha da arttı. Bahçemde 60 çeşit kaktüs var, ayrıca 25-30 çeşit daha sukulent bulunuyor. Her gittiğim yerden, bende olmayan türleri bulup alıyor ve büyütüyorum" dedi.

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"SADECE ANNE VE BABAMA BİR FATİHA OKUNMASINI İSTİYORUM"

Vatandaşlara hediye ettiği kaktüsler için ücret almadığını ve tek isteğinin vefat eden anne ve babası için dua edilmesi olduğunu söyleyen Gedik, "Türk kaktüslerinin yüzde 99'u yurt dışından geliyor, ancak buranın iklimine uyum sağladılar. Yaz-kış bakımlarını yapıyorum, üstlerini örtmüyorum, günde en fazla 3-4 saat güneş alıyorlar. Güvercin gübresi kullanıyorum, onu un eleğinden geçirip diplerine koyuyorum. Kaktüslerin kışın ve yazın su ihtiyaçları farklı, fazla su verirseniz yanar, az verirseniz de işe yaramaz. Bahçemde zamanla şekil değiştiren ve büyüyen kaktüsleri gören arkadaşlarım bile tanıyamıyor. Bahçemi ziyaret eden fotoğrafçılar, gelinler ve moda çekimi yapanlar var. Fotoğraf çektirmeye gelenleri eli boş göndermem, şu anda 50 tane hediye verebileceğim kaktüsüm var. Tek isteğim anne ve babama bir Fatiha okunması" ifadelerini kullandı.

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