Hocalı'da 33 yıl sonra Nevruz kutlandı

Kaynak: Azərbaycan Dövlət İnformasiya
Hocalı'da 33 yıl sonra Nevruz kutlandı
Hocalı'da, Ermeni katliamının yaşandığı 26 Şubat 1992 tarihinden bu yana ilk defa Nevruz kutlandı.

Ermenilerin 26 Şubat 1992’de 613 Azerbaycan Türkünü katlederek işgal ettikleri Hocalı, 23 Eylül 2023 tarihinde muzaffer Azerbaycan ordusu tarafından özgürlüğüne kavuşturulmuştu.

Azerbaycan ordusunun uzunca bir süre mayın temizleme ve güvenlik sağlama çalışmalarında bulunduğu Hocalı'da 33 sene sonra Türk'ün büyük bayramı Nevruz kutlandı.

Azadlığından beri Hocalı'da bulunan kahraman askerleri tarafından gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarından çeşitli kesitler Azerbaycan Devlət Ajansı dün gece servis edildi. Görüntülerin birinde Nevruz ateşinin yakıldığı ve etrafında türküler okunduğu görülüyor.

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