Hocalı'da toplu mezar bulundu

Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada Başsavcılık, Milli Bilimler Akademisi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Esirler, Rehineler ve Kayıp Şahıslar Devlet Komisyonu temsilcileri ile Sağlık Bakanlığı'ndan adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemelerde bulunduğu ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İlk incelemelerde sırasında, Ermenilerin elinden kurtarılan bölgelerde restorasyon ve inşaat çalışmaları yapan kişilerin, Malibayli köyünde (1988'de kurulan "Mahalla" adı verilen bir bölgede) toprak yüzeyinde insan kalıntıları keşfettikleri belirtildi. Süren inceleme sırasında, en az altı kişiye ait kemik parçaları bulundu.

Bulguların tam olarak kimliklendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kurbanların kimliğini ve toprağa gömülme sürelerini belirlemek için adli tıp uzmanları ve diğer uzmanların katılımıyla inceleme ve diğer gerekli prosedürler devam ediyor.

Başsavcılığın Adli Tıp ve Bilgi Teknolojileri Departmanı da olayı araştırıyor. Sonuçların yakın bir sürede kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.