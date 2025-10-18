Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettiği Cengiz Ünder, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başladı.

Siyah beyazlı formayla ilk kez 11'de görev yapan Ünder, takımının tek golüne imza attı. Rafa Silva'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri sarstı ve Beşiktaş öne geçti.

Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Gençlerbirliği, 79. ve 81. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını ilk olarak Başakşehir FK mücadelesinde giymişti. 73. dakikada oyuna giren Ünder, 90+1. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 2-1'lik galibiyete taşımıştı.

Bu kez Cengiz Ünder'in golü galibiyete yetmedi.

"VER CENGİZ'İ BANA LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, televizyonda yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz Ünder'i daha iyi bir performansa taşıyabileceğini söylemişti.

Yalçın, "Ver Cengiz'i bana, ligin yıldızı yapayım yine, 1 aydan uzun da sürmez. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yaparım hiç merak etme. Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Bu oyuncular birazcık antrenör istiyor. Ben Ozan'la her gün 2-3 saat muhabbet ediyordum. Bir dönem geliyor bazı oyuncular futboldan kopmuş oluyor, onu tekrar futbolun içine çekmen için onunla çok ciddi ilgilenmen gerekiyor. Teknik direktörün işin bu. Sen eline gelen oyuncudan maksimum performansı almak zorundasın" demişti.