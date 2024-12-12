Hoffenheim, FCSB maçı başladığı gibi bitti

Romanya’nın güçlü temsilcisi FCSB, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. hafta maçında Hoffenheim deplasmanına konuk oldu. Maç boyunca iki takım da etkili pozisyonlar yakalasa da gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla FCSB, gruptaki puanını 11’e yükselterek önemli bir avantaj elde etti.

İLK YARIDA DENGELİ OYUN

Maçın ilk dakikalarından itibaren Hoffenheim üstün bir oyun sergiledi. Henüz 2. dakikada Bruun Larsen’in şutu az farkla auta gitti. FCSB ise 11. dakikada Vlad Chiricheș’in sert şutuyla rakip kaleyi yokladı. 36. dakikada Adrian Șut’un net gol pozisyonunu değerlendirememesiyle ilk yarı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA HOFFENHEİM BASKISI

İkinci yarıda Hoffenheim daha baskılı bir oyun sergiledi. Özellikle 69. dakikada FCSB kalecisi Ştefan Târnovanu, Moerstedt’in şutunu kurtararak takımını maçta tuttu. Maçın son bölümünde Baba Alhassan’ın 87. dakikadaki etkili vole şutunu Hoffenheim kalecisi Baumann son anda kornere çelmeyi başardı.

FCSB’NİN STRATEJİK AVANTAJI

Hoffenheim karşısında alınan 1 puan, FCSB için Avrupa Ligi’nde önemli bir anlam taşıyor. İstatistiklere göre Romanya temsilcisi, bu sonuçla grubu ilk 24 sırada tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi. FCSB, son iki maçında gol yemeden sahadan ayrılarak savunmadaki direncini bir kez daha kanıtladı.

HOFFENHEİM ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bundesliga’da son haftalarda zor günler geçiren Hoffenheim, bu mücadelede de istediği performansı sahaya yansıtamadı. Ligde küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde yer alan Alman ekibi, Avrupa Ligi’nde de play-off potasından uzakta bulunuyor.

Romanya temsilcisi FCSB, bu sonuçla gruptaki konumunu güçlendirdi ve taraftarlarına play-off umudunu taşımaya devam etti. Hoffenheim ise evinde aldığı bu sonuçla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.