Holcim, Comacsa ve Mixercon'u satın alarak Peru inşaat pazarına girdi

İsviçreli inşaat malzemeleri devi Holcim, iddialı bir stratejik hamleyle Peru pazarına giriyor. Şu anda 10 Latin Amerika ülkesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük çimento üreticisi olarak tanınan İsviçreli çok uluslu şirket, Compañía Minera Aggregados Calcáreos (Comacsa) ve Mixercon'un %100 hissesini satın alarak her iki operasyon için de 100 milyon ABD doları yatırım yaptı

Comacsa'nın 75 yılı aşkın tecrübesiyle Peru'daki endüstriyel mineraller ve Portland beyaz çimentosunun ana üreticisi olduğunu ve 2001 yılında kurulan Mixercon'un çimento ve hazır beton üretimi, pazarlaması ve tedariği alanında faaliyet gösteren bir şirket olduğunu belirtmek gerekir.

Holcim Latin Amerika Bölge Başkanı Oliver Osswald devasa yatırımları hakkında “Comacsa ve Mixercon, sinerji yaratmamıza ve ihracat pazarlarını geliştirmemize olanak tanıyacak ve böylece inşaat sektöründe referans noktası olarak konumumuzu sağlamlaştıracak. Aynı şekilde, bu yatırımımız Peru'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmamıza, yerel topluluklar için daha fazla iş ve fırsat yaratmamıza ve altyapıyı ve yaşam kalitesini iyileştiren projeleri desteklememize olanak sağlıyor" diye konuştu.

Holcim'den yapılan açıklamada satın alınan şirketlerin bağımsız olarak faaliyet göstereceği, markalarını koruyacakları ve her iki şirketin mevcut 650'den fazla çalışanının da işlerine devam edeceği açıklandı. k

Holcim Peru her iki şirketin liderliğini sürdürmek, büyüme fırsatlarını belirleyip geliştirmek ve operasyonu sağlamlaştırmak amacıyla Norberto Ledea komutası altında kendi yapısıyla faaliyete başlayacak.