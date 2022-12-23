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Kendi bütçesinden Ukrayna'ya para ayırdı

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, gelecek yıl bütçesinden Ukrayna'ya gönderilecek yardımın 2,5 milyar euro olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 19:10
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Hollanda 2023 bütçesinden 2,5 milyar euroyu Ukraynaya ayırdı

Kendi bütçesinden Ukrayna'ya para ayırdı
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Açıklamada, bu miktarın başta askeri ekipman desteği olmak üzere, yıkılan şehirlerin yeniden yapılandırılması, alt ve üst yapının onarılması ve işlenen suçların soruşturulması için kullanılacağı bilgisi verildi.

Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili Twitter paylaşımında "Rusya savaşa devam ettikçe Hollanda, Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Askeri, insani ve diplomatik yardımlar için 2023'te 2,5 milyar euro ayırdık. Zelenskiy'e bunu telefon görüşmesinde ilettim." ifadeleri yer aldı.

BİR ÖNCEKİ YILDAN 2.5 KAT FAZLA

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şubat-Aralık 2022 arasında dönemde Ukrayna'ya yapılan yardımın toplamda 987 milyon euroya yaklaştığı bildirildi.

Böylece 2023 bütçesinden yardımın 2022'de yapılanın 2,5 katı olması öngörülüyor. Hollanda'nın, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu 2,5 milyar euroluk yardımın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağladığı fonlar kapsamında olmadığı bilgisi paylaşıldı.

AB Konseyi, Ukrayna'ya 18 milyar euroluk yardım sağlamasını içeren paketin kabul edildiğini açıklamıştı. (AA)

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