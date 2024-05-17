Hollanda, AB'ye isyan bayrağını açtı

Hollanda'da iktidarda bulunan koalisyon tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadarki en katı sınır sistemine geçileceğini ve göçmenlerin gerekirse zorla sınır dışı edileceği bildirildi.

Hollanda'nın Brüksel Anlaşması'nı hiçe sayan açıklaması, AB'nin göç politikası ile uzun süredir mücadele eden Macaristan ve Polonya hükümetleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Avrupa şüpheci Bay Wilders tarafından yapılan açıklamada altı ay süren seçimler sonrasındaki görüşmelerin ardından popülist PVV partisi de dahil olmak üzere dört partilik bir koalisyon kurulduğu açıkladıktan sonra “Avrupa'nın iltica ve göç politikalarına ilişkin bir kapsam dışında kalma maddesi mümkün olan en kısa sürede Avrupa Komisyonu'na sunulacak. Göçü önlemek için şimdiye kadar uygulanan en katı sınır koruma kurallarına ve göçü kontrol etmek için ise şimdiye kadarki en kapsamlı deport çalışmalarına geçeceğiz. Bu tedbirlerden sonra Afrika ve Orta Doğu'dan ülkemizi istilaya gelenler, başka yerlerde daha iyi durumda olabileceklerini düşünmeye başlayacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Onlara burada nefes aldırmayacağız. Bunu ülkemizin geleceği için yapmak zorundayız" diye konuştu.

Avrupa'daki göç krizi ve özellikle de Brüksel Anlaşması'nın dayatmaları AB bloğunun geleceğini ciddi olarak tehlikeye atıyor. Bu haftanın başlarında 19 üye devletin başkanları, Brüksel'deki patronlardan yasa dışı giriş akışının engellenmesine yardımcı olmak için denizaşırı işlemeye yönelmelerini talep etmişti.