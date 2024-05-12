Hollanda Ahmetcan'ı konuşuyor

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Hollanda Ahmetcan'ı konuşuyor
Hollanda'nın Eredivisie ligi kapsamında Ajax, sahasında Almere City'yi ağırladı ve 3-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Bu zaferde Steven Bergwijn'ın hat-trick yapması büyük rol oynadı, son golüne ise Ahmetcan Kaplan asist yaptı.

Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan'ın da forma giydiği maçta, ev sahibi ekip Almere City karşısında üstün bir performans sergileyerek 3 puanın sahibi oldu.

BERGWIJN ÜÇ GOLLE YILDIZLAŞTI, AHMETCAN KAPLAN ASİSTİYLE KATKI SAĞLADI

Ajax'ın galibiyetini perçinleyen goller, 29, 34 ve 38. dakikalarda Steven Bergwijn'dan geldi. Hollandalı forvetin üçüncü golünde Ahmetcan Kaplan imzasını attı.

Ahmetcan Kaplan, maçın 45+3. dakikasında Almere City oyuncusu Thomas Robinet'e yaptığı faul sonucu sarı kartla cezalandırıldı. Genç defans oyuncusu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada tam 90 dakika boyunca mücadele etti.

Eredivisie'de sezonun sonuna yaklaşırken Ajax, topladığı 55 puanla 5. sıradaki yerini korurken, Almere City 34 puanla aynı puanda kalmaya devam etti.

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