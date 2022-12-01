Dest'in zor sınavı

Amerika Milli Takımının savunma oyuncusu Dest Hollanda asıllı bir futbolcu.

Amsterdam'ın yaklaşık 12 mil doğusunda, Almere kasabasında doğdu.

Ünlü Ajax akademisinde yetişti ve orada profesyonel oldu.

Ancak Amerikalı babası Kenneth sayesinde Dest, uluslararası futbolunu Amerika Milli Takımı’nda oynadı.

Dünya Kupası’nda Cumartesi günü Amerika ile Hollanda oynayacak. Dest doğduğu ülkenin takımına rakip olacak.

Milli futbolcu, "Bu maç çok eğlenceli olacak. Orada doğdum, o dili konuşuyorum, sahadaki bu adamları tanıyorum. Bizi geçmek istiyorlar ama biz de aynı rüyayı görüyoruz. Yine kora kor bir mücadele olacak." dedi.