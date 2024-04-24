Hollanda Başbakanı Rutte Erdoğan’la görüşmek için uçak biletini kendi cebinden aldı

Rutte, Hollanda’da 13 yıl süren başbakanlık döneminin ardından, Jens Stoltenberg’in Ekim ayında sona erecek görev süresinin ardından NATO’nun yeni lideri olmak için yarışıyor.

ABD, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 28 NATO üyesi ülkenin desteğini kazanmasına rağmen, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Türkiye’nin çekimser tutumu nedeniyle, ittifakın 75. yıl dönümünde genel sekreter olarak ilan edilemedi.

NATO’da kararların oybirliği ile alındığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni genel sekreterin kim olacağına dair kararın, Temmuz ayında Washington’da yapılacak olan zirvede verilmesi bekleniyor.

Lahey’deki kaynaklara göre, Rutte’nin özellikle stratejik öneme sahip Türkiye’nin desteğini kazanmak için Ankara’ya yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor.

DEVLETİ İLGİLENDİRMİYOR, KENDİ CEBİNDEN ÖDEYECEK

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden De Telegraaf’a konuşan bir başbakanlık sözcüsü, Rutte’nin Ankara ziyaretini doğruladı.

Sözcü, ziyaretin başbakanlık görevi kapsamında olmadığı için, Rutte’nin devlet uçağı yerine tarifeli bir uçakla seyahat edeceğini ve bilet ücretini kendisinin karşılayacağını belirtti.

KURTULMUŞ DEVLETİN UÇAĞINDA AİLESİNİ MARDİN’E GÖTÜRDÜ

17 Nisan 2024 Çarşamba günü çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin’e giden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yanında ailesini de götürmüştü.

Kurtulmuş’un devletin uçağında ailesini de bulundurması eleştirilmişti.

Kurtulmuş'u, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun karşılamış, ailesiyle birlikte poz vermişti.