Hollanda devine TFF 1. Lig'den kanat: Kulüp tarihine geçecek transfer

Hollanda Ligi'nde (Eredivisie) son şampiyon Feyenoord, Trendyol 1. Lig kulüplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra'yı kadrosuna katmak istiyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Feyenoord, 22 yaşındaki Mali'li oyuncu için İstanbulspor'a 3,5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Eğer İstanbulspor, Feyenoord’dan gelen 3.5 milyon euroluk teklifi kabul ederse, bu transfer sarı-siyahlı kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışı olarak kayıtlara geçecek.