Hollanda devine TFF 1. Lig'den kanat: Kulüp tarihine geçecek transfer

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Hollanda devine TFF 1. Lig'den kanat: Kulüp tarihine geçecek transfer

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, TFF 1. Lig kulüplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra için resmi teklif yaptı.

Hollanda Ligi'nde (Eredivisie) son şampiyon Feyenoord, Trendyol 1. Lig kulüplerinden İstanbulspor'da forma giyen Gaoussou Diarra'yı kadrosuna katmak istiyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Feyenoord, 22 yaşındaki Mali'li oyuncu için İstanbulspor'a 3,5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Eğer İstanbulspor, Feyenoord’dan gelen 3.5 milyon euroluk teklifi kabul ederse, bu transfer sarı-siyahlı kulüp tarihinin en yüksek bonservisli satışı olarak kayıtlara geçecek.

Bu sezon İstanbulspor ile 37 karşılaşmaya çıkan başarılı futbolcu 16 gol ve 2 asist kaydetti.

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