Hollanda enflasyonu son 17 ayın zirvesinde

Hollanda’da yıllık enflasyon oranı, Kasım ayındaki %4 seviyesinden Aralık 2024’te %4,1’e yükseldi. Bu, Temmuz 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek oran olarak dikkat çekiyor. Gıda, içecek ve tütün fiyatları %6,7 artış göstererek (Kasım: %6,2), enflasyondaki yükselişe önemli bir katkı sağladı. Hizmet sektöründe ise fiyat artış oranı %5,5’ten %5,8’e çıktı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Enerji fiyatları da toparlanarak %1,4 artış kaydetti (Kasım: %-0,3). Bu artış, motor yakıtlarını da kapsayan enerji maliyetlerindeki yükselişle açıklandı. Ancak, sanayi ürünleri fiyatlarında herhangi bir artış kaydedilmedi ve bu kategorideki oran %0 olarak sabit kaldı (Kasım: %1,3).

AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,1 arttı. Bu, Kasım ayında görülen %0,6’lık düşüşün ardından bir toparlanma anlamına geliyor. 2024 yılı genelinde yıllık enflasyon oranı ise %3,3 olarak gerçekleşti.

Hollanda'da İş Dünyası Güven Endeksi'nde artış

AB İLE UYUMLU VERİLER

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak hesaplanan harmonize tüketici fiyat endeksi, Aralık ayında yıllık bazda %3,9 artış gösterdi. Bu oran, bir önceki ayın %3,8’lik artışının hafif üzerinde yer aldı.

Ekonomik Beklentiler ve Analizler

Ekonomistler, Hollanda’daki enflasyon oranının 2025 yılında gıda ve hizmet fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle dalgalı bir seyir izleyebileceğini öngörüyor. Özellikle enerji maliyetlerindeki artışın önümüzdeki aylarda genel enflasyon üzerindeki etkisinin devam etmesi bekleniyor.