Hollanda'da İş Dünyası Güven Endeksi'nde artış

Hollanda'da iş dünyası güven endeksi, Aralık 2024'te -1,6 seviyesine yükseldi. Bir önceki ayda -1,8 olan endeks, bu artışla birlikte 2023 Nisan ayından bu yana görülen en yüksek değeri elde etti. Ancak bu rakam, ülkenin 20 yıllık ortalama değeri olan -1,3’ün altında kaldı.

Hollanda İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, üreticilerin önümüzdeki üç ayda üretim beklentileri, aynı seviyede olumlu kalmaya devam etti. Üretim beklentisi endeksi, Aralık 2024’te 11,1 olarak belirlendi. Bu değer, bir önceki aya göre değişmeyerek, üreticilerin genel olarak üretim kapasitesini arttırma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Diğer taraftan, üreticiler, stoklarındaki bitmiş ürünlere yönelik değerlendirmelerinde daha olumsuz bir yaklaşım sergilediler. Stok endeksi, Aralık ayında -5,1 iken, Kasım ayında bu değer -4,0 olarak kaydedilmişti. Bu da üreticilerin, mevcut stok seviyelerinin gereksiz olduğunu düşündüklerini ve talep azalışı yaşanabileceğinden endişe ettiklerini gösteriyor.

Sipariş defteri değerlendirmeleri de az da olsa arttı. Sipariş defteri endeksi, Kasım ayında -12,7 iken Aralık ayında -10,9’a gerileyerek, iş dünyasında geleceğe dair daha iyimser bir görüş ortaya koydu. Bu değişim, üreticilerin, gelen taleplerin iyileştiğini düşündüğünü ve gelecekteki iş hacminde bir artış beklentisi oluşturduğunu yansıtıyor.

Hollanda ekonomisinde üretim ve sipariş talepleri açısından bir toparlanma görülse de, stoklar ve genel güven endeksi hala 20 yıllık ortalamanın altında kalıyor. Ekonomistler, 2024 yılı sonu itibarıyla Hollanda'daki ekonomik belirsizliklerin devam edeceği ve dışsal faktörlerin de bu durumu etkileyebileceği görüşünde birleşiyorlar.