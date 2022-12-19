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Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst dönmeyecek

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda formasını giyen Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'un kupanın ardından Premier Lig ekibi Burnley'e döneceği iddia edilmişti. Beşiktaş Kulubü iddiaları yalanladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 01:11
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Hollanda forması giyen Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst Beşiktaşa dönmeyecek iddiası

Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst dönmeyecek
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Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla kritik goller atan Beşiktaşlı Weghorst’un ocak ayı transfer döneminde bonservisini elinde bulunduran Burnley kulübüne döneceği iddiaları gündemde.

GERİ DÖNECEĞİNE DAİR BİR MADDE YOK

Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki golcüyü sezon sonuna kadar kiraladıklarını, Burnley ile yapılan sözleşmede devre arasında geri döneceğine dair madde olmadığını belirtti.

Beşiktaş, sezon sonu 10 milyon Avro bedelle Weghorst’un bonservisini alma hakkına sahip.

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