Hollanda kendi gençleri iş bulamadığı için yabancı öğrenci sayısını sınırlayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda kendi gençleri iş bulamadığı için yabancı öğrenci sayısını sınırlayacak
Hollanda’da genç işsizliğin artması nedeniyle ülkeye gelen yabancı öğrenci sayısına sınırlama getirileceği bildirildi. Bu durumun yabancı öğrenci cenneti Türkiye’ye örnek olması gerektiği yorumları yapıldı.

Hollanda’da kendi gençlerine ve yerli öğrencilere daha fazla şans vermek isteyen 14 üniversite, yabancı öğrenci sayısını önemli ölçüde azaltacaklarını açıkladı.

GENÇ İŞSİZLİĞE SEBEP GÖSTERİLDİ

Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler arasında en popüler ülke arasında yer alan Hollanda’da, yabancı öğrenci sayısının son 10 yılda 3 katına çıktığı bildirildi.

Ülkede eğitimlerini tamamlayan yabancı öğrencilerin ise yaklaşık üçte biri diplomalarını aldıktan sonra bu ülkede yaşamayı ve çalışmayı tercih etmeleri ülkede genç işsizliğin artmasına neden oldu.

Bu durum, lise eğitiminin ardından hem üniversite eğitimi almak isteyen, hem de ortaya çıkan rekabet yüzünden iş bulma şansı azalan genç Hollandalılar için sıkıntı yaratırken, üniversitelerin bu durumun önüne geçmek için adım atmaya başlayacakları ifade edildi.

Üniversitelerin yabancı öğrenci sayısını düşürme planından etkilenecek olan kesimler ise alınan bu karara tepkili.

Alınan kararın henüz tartışma aşamasında olduğu belirtilirken uygulamaya 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde geçilebileceği vurgulandı.

TÜRKİYE’DE DURUM TAM TERSİ

Geçtiğimiz günlerde Kanada’nın da benzer bir kararı almasından sonra gözler Türkiye’ye çevrilmiş durumda.

Birçok devlet yabancı öğrencilerin genç işsizliğe sebep olmasından dolayı sınırlama planları yaparken Türkiye’de ise durum tam tersi.

Türkiye kişi başına düşen üniversite öğrencisi sayısında büyük farkla Avrupa’nın zirvesinde bulunuyor. Mezun sayısının artmasıyla “üniversiteli işsizler” sayısı da artıyor.

Üniversite sayısını 208’e çıkaran Türkiye Orta Asya, Körfez, Afrika ve Balkan ülkelerinden öğrencilerin de ilk tercihi oldu. Uluslararası öğrenci sayısı 2022-2023 döneminde 301 bin 549’a ulaştı.

EN ÇOK SURİYELİ ÖĞRENCİ VAR

Öte yandan, Türkiye’de en çok Suriyeli öğrenci bulunuyor. -2022-2023 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de eğitim gören en çok yabancı uyruklu öğrenci sayısına bakıldığında, 58 bin 213 Suriye ilk sırada, 34 bin 247 ile Azerbaycan ikinci sırada, 22 bin 632 ile İran üçüncü, 18 bin 250 ile Türkmenistan dördüncü, 16 bin 172 ile Irak beşinci sırada yer alıyor. Irak’ı 10 bin 43 öğrenci ile Somali, 9 bin 597 ile Mısır, 9 bin 203 ile Afganistan ve 8 bin 864 ile Kazakistan takip ediyor.

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