Hollanda Kralı Willem Alexander’dan ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle tarihi özür

Hollanda'nın kölelik geçmişiyle yüzleşmesi için Kral Willem Alexander'dan tarihi özür.

Hollanda Kralı Willem Alexander’dan ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle tarihi özür

Kral Willem Alexander, Hollanda'nın kölelikteki rolü nedeniyle ilk kez resmi olarak özür diledi.

Ülkesinin 1 Temmuz 1863'te köle ticaretini yasaklamasının yıl dönümünde konuşan Alexander, "Bugün kralınız ve hükümetin bir üyesi olarak bizzat özür diliyorum. Bu sözlerin ağırlığını kalbimde ve ruhumda hissediyorum." dedi.

Alexander, ayrıca Orange-Nassau Hanedanlığı'nın kölelikteki "kesin rolünün" araştırılması için bir çalışma başlatılacağını duyurdu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de geçen yıl Aralık ayında hükümet adına benzer bir özür dilemişti.

Hollanda, 16. yüzyıldan itibaren Güney Amerika ve Afrika'da sömürgecilik yapmış ve Atlantik bölgesinde köle ticaretinin en büyük aktörlerinden biri olmuştu. AA

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