Hollanda'da 154 taraftar ırkçılık sebebiyle gözaltına alındı

Hollanda'da futbol maçına giderken ırkçı tezahürat yapan 154 taraftarın gözaltına alındığı açıklandı.

Hollanda'da 154 taraftar ırkçılık sebebiyle gözaltına alındı

Editör: Barış Atakan

Polis tarafından yapılan açıklamada, Hollanda polisinin Cumartesi günü Amsterdam'da antisemitik (yahudi karşıtı) sloganlar attığı gerekçesiyle 154 futbol taraftarını gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, metroyla Johan Cruijff Arena'ya giden futbolseverlere yaptıkları tezahüratı söylemeyi bırakmaları için defalarca uyarı yapıldı. Ancak taraftarların bu uyarıyı dikkate almadığı belirtildi.

Açıklamada, taraftarların Strandvliet istasyonuna vardıktan sonra gözaltına alındığı söylendi.

Polisin yaptığı açıklamada Ajax-AZ Alkmaar maçına giden taraftarların gözaltına alındığı, ancak taraftarların hangi takımı desteklediğine dair bilgi verilmedi.

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