Hollanda’da 1,6 ton kokain ele geçirildi

Hollanda’da polis tarafından 2 gün boyunca süren uyuşturucu operasyonu düzenledi. Hollanda polisi, Rotterdam Limanı'nda bu hafta düzenlenen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 1 ton 697 kilogram kokaine el konulduğunu açıkladı. Kokainin 1 ton 197 kilogramının Ekvador’dan gönderilen konteynerin içindeki muz sevkiyatının içine saklandığını ve piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon euro olduğu belirtildi.

Rotterdam Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Muzlar Hollanda’da depolanacaktı. Son varış yerleri ise Ukrayna’ydı. Hem Hollanda’daki hem de Ukrayna’daki şirketlerin muhtemelen kaçakçılıkla hiçbir ilgisi yok” denildi.

Ele geçirilen 500 kilogram kokainin ise reçel ve marmelat dolu konteynerlerdeki silindir spor çantaların içine gizlenmiş olarak bulunduğu aktarıldı. Konteynerlerin Kolombiya’dan geldiği belirtilirken, “Gönderilmesi planlanan Hollandalı şirketin muhtemelen kaçakçılıkla hiçbir ilgisi yok” ifadeleri kullanıldı. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 37,5 milyon euro olduğu açıklandı.

Liman polisi, gümrük, FIOD ve savcılık teşkilatının ortaklığında oluşan HARC ekibi tarafından olayla ilgili soruşturma devam ettiriliyor.