Hollanda'da Ajax liderliği kaptırdı! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni zora soktu

Hollanda’da liderlik el değiştirdi, Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi hesapları yeniden yazıldı. Ajax’ın ön elemelere düşmesi, sarı-lacivertlilerin dev rakiplerle eşleşme ihtimalini artırdı. İşte tüm detaylar...

AJAX'IN LİDERLİĞİ KAPTIRMASI FENERBAHÇE'YE YARAMADI!

Hollanda Eredivisie’de son haftaya girilirken nefesler tutuldu. Birkaç hafta öncesine kadar PSV’ye 7 puan fark atan Ajax, dramatik bir şekilde liderliği kaptırdı. Dün gece Ajax, 90+9’da yediği golle Groningen karşısında 2-2 berabere kaldı ve PSV’nin Heracles’i 4-1 mağlup etmesiyle bir anda ikinci sıraya geriledi.

Puan Durumu:

1 .PSV – 76

2. Ajax – 75

Son hafta:

Sparta Rotterdam – PSV

Ajax – Twente

HOLLANDA LİGİ FENERBAHÇE'Yİ ETKİLİYOR

Bu dramatik değişiklik sadece Hollanda’da değil, Türkiye’de Fenerbahçe’yi de doğrudan etkiliyor. Süper Lig’de sezonu ikinci sırada bitirmesi beklenen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde seri başı olup olmayacaklarını, Ajax’ın kaderine bağlamış durumda. Şampiyonlar Ligi’nde devler geliyor mu?

Fenerbahçe’nin üçüncü ön eleme turunda seri başı olabilmesi için dört farklı Avrupa liginde belirli senaryoların gerçekleşmesi gerekiyor.

O senaryolardan biri de:

Hollanda’da yüksek UEFA katsayısına sahip Ajax’ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalmaması.

MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

Ancak son gelişmeler Fenerbahçe için alarm veriyor. Eğer Ajax ikinci sırada kalırsa, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’nin rakibi olabilir. Bu da temsilcimizin Feyenoord, Benfica, Sporting, Lille gibi devlerle çok erken karşılaşması anlamına gelebilir.