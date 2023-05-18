Hollanda'da hükümet ile çiftçiler arasında anlaşma sağlanamadı

Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanı Piet Adema, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun bir günün ve gecenin ardından önemli adımlar attık. Kurum temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bazı kavramlarda mutabakata vardık ve bu bilgilerle bir 'Tarım Anlaşması'na gidiyoruz. Görüşmeler devam edecek." dedi.

Adema, görüşmelerin sürdürülebilir tarıma ilişkin dört önemli noktaya odaklandığını belirterek 2040 iklim hedefleri ve tarım faaliyetlerinin geleceğinin ele alındığını aktardı.

Çiftçiler, bankacılar, gıda toptancıları ve çevre kurumlarından temsilcilerin yer aldığı görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadığını kaydeden Adema, "Sürecin devamına ilişkin inancımı koruyorum." ifadesini kullandı.

Saat 03.30 sıralarında sona eren, yaklaşık 24 saatlik görüşmelerin daha ne kadar devam edeceğine ilişkin bilgi vermeyen Adema, anlaşmaya varmanın haftalar alabileceğine dikkati çekti.

Yaklaşık 30 bin üyesi olan LTO çiftçi grubunun başkanı Sjaak van der Tak da Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetle anlaşamadıkları konuların başında tarım ve çiftçiliğin finansmanı, faaliyetlerine devam etmek isteyen çiftçilerin geleceği, gübre ve toprak kullanımı gibi hususların geldiğini vurguladı.

Görüşmelere bu konular üzerinden devam edeceklerini kaydeden van der Tak "Hükümetten somut adımlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"TARIM ANLAŞMASI" HAZIRLIĞI

Bakan Adema, ülkede tarım politikalarının 2040'a kadarki geleceğine ilişkin çiftçiler, gıda sektörü temsilcileri, çevre kurumları ve bankalarla yaptığı görüşmeler neticesinde bir "Tarım Anlaşması"sı hazırlamayı hedefliyor.

Kamu yayıncısı NOS'un haberinde, Tarım Anlaşması kapsamında hükümetin, 6,7 milyar avro kaynak hazırladığı ve çiftçilere sürdürülebilir tarım faaliyetlerinde kullanmaları için yıllık ek 600 milyon avroluk bütçe ayırmayı planladığı aktarıldı.

Çiftçiler ise hükümetin azot emisyonunu 2030'a kadar yüzde 50 azaltma hedefleri kapsamında tarım alanında aldığı kararlara karşı çıkarken bunların ülkede çiftçilerin faaliyetlerinin bitmesi anlamına geldiğini iddia ediyor.

Hollanda Maliye Bakanlığına dayandırılan verilere göre, ülkede 2030'a kadar azot emisyonunu azaltmaya yönelik hedefler nedeniyle 11 bin 200 çiftliğin kapanması öngörülüyor.

17 bin 600 çiftliğin ise mevcut hayvan sayısını üçte birden fazla azaltması bekleniyor.

(AA)