Hollanda'da Weghorst krizi. İdmanı terk etti

Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı’nda bulunan Wout Weghorst, antrenmanda kriz çıkardı... Almanya maçı hazırlıklarını sürdüren Hollanda’da, Weghorst takım arkadaşı Jurrien Timber ile karşı karşıya geldi.

Jurrien Timber’ın sert müdahalesi sonrası yerde kalan Weghorst, önce Timber’a tepki gösterdi, ardından formasını çıkararak antrenmanı terk etti.

Teknik direktör Ronald Koeman, ikili arasındaki tartışmayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Hollandalı oyuncu, bisikletine binerek antrenman sahasından ayrıldı.

32 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Burnley’den 2.38 milyon Euro karşılığında Ajax’a transfer olmuştu. Wout Weghorst ile bir ara Trabzonspor da yakından ilgilenmişti.

KARİYERİ

Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Wout Weghorst, kariyerinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş, Manchester United ve Hoffenheim takımlarında oynadı.

Son olarak Ajax'a transfer olan Weghorst, Manchester United ile 1 İngiltere Lig Kupası kazandı.