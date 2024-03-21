Hollanda'dan A Milli Takıma koşarak geldi

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Hollanda'dan A Milli Takıma koşarak geldi
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Salih Özcan ve Oğuz Aydın, yaklaşan Macaristan ve Avusturya ile yapılacak özel maçlar öncesi düşüncelerini paylaştılar.

Salih Özcan, milli takım kampına dönmenin mutluluğunu yaşadığını ve genç oyuncuların katılımıyla takımın dinamizminin arttığını belirtti. "İki önemli maçımız var ve bu maçları kazanmayı umuyoruz. Macaristan ve Avusturya'nın zorlu rakipler olduğunun farkındayız, ancak bu maçlar bizim için önemli bir test olacak. Analizlerle performansımızı artıracağız," dedi.

Yeni kadroya çağrılan Can Uzun hakkında ise, "Can'ı ilk kez antrenmanda gördüm ve onun heyecanını görmek güzeldi. Kendisinin ve Kenan Yıldız'ın milli takımı seçmelerinden dolayı çok mutluyuz. Umarım beraber güzel zamanlar geçiririz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, A Milli Takım'ın Dortmund'da oynayacağı iki maç için de heyecanını dile getiren Salih, "O günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarlarımızla stadı kırmızıya boyayıp, güzel maçlar sergileyeceğimize inanıyorum," şeklinde konuştu.

KOŞARAK GELDİ

Milli takıma davet edildiği için ailesinin de çok mutlu olduğunu aktaran Oğuz Aydın, "İlk anneme haber verdim. Annem ağladı tabii ki. Çünkü inanılmaz bir gurur. Sonra ağabeyime ve babama söyledim. Hayal gibi. Herkes çok mutlu. Haberi duyunca koşarak geldi." ifadelerini kullandı.

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