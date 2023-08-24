Hollanda'dan gelen tırda binlerce euro ele geçirildi

Hollanda'dan gelen ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tırın motor bölümünden 200 bin euro çıktı.

KAYNAK: İHA
Hollanda'dan gelen tırda binlerce euro ele geçirildi

Hollanda’dan gelen ve Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Türkiye plakalı tırın motor bölümünde 200 bin euro ele geçirildi.

Hollanda’dan çıkan ve Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'na gelen tır ve sürücüsü risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına yönlendirildi.

Burada yapılan fiziki kontroller sonrasında tırın soğutma bölümünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine sökülen soğutucu kısmında yapılan aramada paketlenmiş 202 bin 850 euro nakit para ele geçirildi.

Paraya el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığına bağlı Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı.

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