Hollanda'dan gelen Türk kızları döner yedi gözleri fal taşı gibi açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda'dan gelen Türk kızları döner yedi gözleri fal taşı gibi açıldı
Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Türk kızları, geldiklerinin birinci gününde bir dönerciden nasıl kazık yedikleri kameralara gülerek anlattılar.

Bir sokak röportajında Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Türk kızları, Türkiye’ye gelmelerinin birinci gününde bir dönerciden nasıl kazık yediklerini anlattı.

Muhabir gurbetçi kızlara Türkiye’de döner yiyip yemediklerini sordu. Kızlar bu soruya evet cevabını verdi ve bir porsiyon dönere 16 euro, yani güncel Euro kuru ile 556 lira verdiklerini açıkladı.

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Muhabir Hollanda’da döner fiyatlarını sordu ve verilen cevap şaşırttı. Burada bir porsiyon dönere 16 Euro veren Türk kızları Hollanda’da 9 euro verdiklerini, üstelik Hollanda’daki dönerin porsiyonunda daha çok etin olduğunu ifade etti.

Muhabir konuşmasına, “Yeşillini daha fazla koydu dimi? Birde soğan basmıştır içine” şeklinde soru sorarak devam edince Türk kızları bu soruya evet yanıtını verdi.

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Türk mutfağından çıkıp dünyaya yayılan dönerin Hollanda’da daha uygun fiyatla daha bol etli satılması, Türk kızlarının gurbetçi oldukları için esnaf tarafından kazıklanma ihtimalinin olduğu, lüks bir mekanda döner yenirse sonucunun bu şekilde olacağı gibi birbirinden farklı yorumlar alan video sosyal medyada da gündem oldu.

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