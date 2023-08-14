Hollanda’dan hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarına müdahale

Hollanda, hava sahasına yaklaşan iki Rus savaş uçağının Danimarka hava sahasında durdurulduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Hollanda’dan hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarına müdahale

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 07.00 sularında Rusya'ya ait 2 F-16 savaş uçağının Hollanda hava sahasına yaklaştığı tespit edildi.

"Hızlı Tepki Uyarısı" (QRA) sistemlerinin aktifleştirilmesi üzerine uçaklar, Danimarka tarafından bu ülkenin hava sahasındayken durduruldu.

Açıklamada, bu tip olayların nadir görüldüğü ancak yine de hızlı konuşlanmanın önemini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Hollanda F-16'larının 24 saat boyunca teyakkuzda bulunduğu, yabancı bir uçağın varlığının tespit edilmesi halinde dakikalar içinde devreye girebildikleri vurgulandı.

BELÇİKA İLE İŞBİRLİĞİ

Hava sahasını kontrol görevini Belçika ve Hollanda'nın dönüşümlü olarak üstlendiğinin ifade edildiği açıklamada, iki ülkenin tüm Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) sahasını izlediği aktarıldı.

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