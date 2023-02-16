﻿Hollanda'dan Türkiye'ye yardım kampanyası: Bağış miktarı 89 milyon euroya yaklaştı

Dünyanın dört bir yanından, 'asrın felaketi' için Türkiye'ye yardımlar devam ediyor.

Hollanda'daki 11 STK'nın ortak düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı "Ulusal eylem günü"nde toplam bağış miktarı 88 milyon 921 bin 468 euroya ulaştı.

SANAT ESERLERİ DE AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

Açıklamada, ortak canlı yayın öncesinde 28,6 euro olan toplam bağışın, yayının başlamasının ardından gün sonunda yaklaşık 89 milyon euroyu bulduğuna işaret edildi.

Kampanyaya destek olmak için binlerce işletme bugünkü hasılatını depremzedelere bağışladı. Öte yandan çok sayıda sanat eseri de açık artırmayla satıldı. Satışların geliri de yardım kampanyasının hesabına yollandı.

YAYINLARDA KARSU VE HADİSE DE YER ALDI

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez ve Hadise'nin de yer aldığı canlı yayınlara çok sayıda Hollandalı sanatçı ve ünlü isim katıldı.

Stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap veren ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gurbetçi bir ailenin kızı olarak Avrupa ile Türkiye arasında köprü olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Hadise, "Acımız büyük, zor günlerden geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarabiliriz" dedi.

Toplanan bağışlar, kampanyayı yürüten 11 ulusal ve uluslararası STK tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için kullanılacak.

Hollanda Başbakanı Mart Rutte de Twitter'dan paylaştığı videoda insanları Giro555 kampanyasına katılmaya davet etti. (AA)