Hollanda’dan Uber’e dev ceza

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı şekilde ABD'ye aktarılmasından dolayı ceza kesildiğini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun şekilde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği aktarıldı.

Uber'in belirtilen uygulamasının AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) yönelik "ciddi bir ihlal" olduğunun belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu yüzden Uber'e 290 milyon euro para cezası verildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Uber'in Avrupa'daki merkezinin Hollanda olduğu ve soruşturmanın Fransa'daki sürücülerin şikayeti üzerine başlatıldığı hatırlatılarak, firmanın ilgili veri aktarımını sonlandırdığı aktarıldı.