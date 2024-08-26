Hollanda’dan Uber’e dev ceza

Kaynak: AA
Hollanda’dan Uber’e dev ceza

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Uber firmasına Avrupa'daki sürücülerin kişisel verilerini Avrupa Birliği (AB) kurallarına aykırı şekilde ABD'ye gönderdiği gerekçesiyle 290 milyon euro para cezası verdi.

Hollanda Veri Koruma Kurumu (DPA), Uber'e sürücü verilerinin Birlik yasalarına aykırı şekilde ABD'ye aktarılmasından dolayı ceza kesildiğini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, Uber'in Avrupa'daki taksi şoförlerinin banka hesapları, taksi lisansları, konumları, fotoğrafları, ödeme bilgileri, kimlik belgeleri, suç ve tıbbi kayıtları gibi çeşitli kişisel verilerinin uygun şekilde korunmadığı ve ABD'ye gönderildiği aktarıldı.

Uber'in belirtilen uygulamasının AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) yönelik "ciddi bir ihlal" olduğunun belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, bu yüzden Uber'e 290 milyon euro para cezası verildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, Uber'in Avrupa'daki merkezinin Hollanda olduğu ve soruşturmanın Fransa'daki sürücülerin şikayeti üzerine başlatıldığı hatırlatılarak, firmanın ilgili veri aktarımını sonlandırdığı aktarıldı.

Son Haberler
Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti Ekonomi
Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti
Özcan Deniz eşini hedef alan kız kardeşine seslendi: Akşamı bekle Gündem
Özcan Deniz eşini hedef alan kız kardeşine seslendi: Akşamı bekle
Yolda bitkin bulduğu leyleği her gün 1 kilo ciğer vererek besledi Yaşam
Yolda bitkin bulduğu leyleği her gün 1 kilo ciğer vererek besledi
Gram altın tarihinde bir ilk: 2800 lirayı aştı Ekonomi
Gram altın tarihinde bir ilk: 2800 lirayı aştı
Okan Buruk taraftara patladı Spor
Okan Buruk taraftara patladı
Yargıtay son noktayı koydu. Boşanırken takıları alan kadınlara kötü haber Gözden Kaçmasın
Yargıtay son noktayı koydu. Boşanırken takıları alan kadınlara kötü haber
Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor Gündem
Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor