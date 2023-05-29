Hollandalı siyasetçi: Erdoğan'a oy veren tüm Türklere güle güle

Hollanda’nın ünlü siyasetçilerinden Geert Wilders, ikinci tur seçimlerin ardından kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Özgürlük Partisi’nin lideri olan ve sık sık yaptığı ırkçı açıklamalarla gündem olan Wilders, Hollanda’da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan’a oy vermesini eleştirdi.

Wilders, “Hollanda’da İslamofaşist Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” ifadesini kullandı.

Geçmişte Türkiye ve İslam karşıtı açıklamalarıyla büyük tepki çeken Wilders, daha önce Erdoğan’ı da sert bir şekilde de eleştirmişti.