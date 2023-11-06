Hollandalı siyasetçi yine İslam'ı hedef aldı

İslamiyet'i ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, yine sosyal medya hesabından İslam dinine ve Müslümanlara yönelik skandal ifadeler kullandı.

Hollanda'da 2006 yılında kurulan Özgürlük Partisi'nin aşırı sağcı lideri Wilders, "Sorun İslam'dır. 20 yılı aşkın süredir İslam'ı uyarıyorum. Mollalar bana fetva verdi ve Müslümanlara beni öldürmelerini emretti. Savcılar beni mahkemeye verdi. Ülkeler beni istenmeyen adam ilan etti. Ama gerçeği tekrarlıyorum: Sorun İslam'dır." dedi. Aşırı sağcı siyasetçi daha önce de ırkçı ve ayrımcı söylemlerle İslam'ı ve Müslümanları hedef almıştı.