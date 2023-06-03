Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin

Editör: Ersoy ÖZDEM



Arda Pazır isimli YouTuber, “Hollanda’da sığınmacılara nasıl bakıyorlar” başlıklı bir video yayınladı. Pazır, Hollanda'ya kaçak yollarla gelenlerin ülkede nasıl bakıldığına yönelik bir video çekti.



Videoda sözlerine yer verilen bir Türk, sığınmacıların Hollanda’da sevilmediğini belirtti.



SIĞINMACILARIN GİDERLERİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Bir kısmının olaya hümanist perspektiften baktığını, bir kısmının ise "karısını ülkesinde bırakanın Hollanda’ya da bir faydasının olamayacağı" görüşünü paylaştığını belirten Hollanda’da yaşayan Türk kadın, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı, Hollanda’ya ait gemide elektrik, su ve ısınmanın devlet tarafından karşılanmasına Hollandalıların tepki gösterdiğini belirtti.



TÜRKİYE'DE YAŞANAN DURUMU TEK CÜMLEYLE ÖZETLEDİ

Röportajda, Hollandalıların “Ben çalışıyorum, elektriğimi kendim ödüyorum niye bu adam ücretsiz yararlanıyor” sorusunu sorduğu belirtilirken bir başka Türk ise 'Aynı soruyu soruyorum Türkiye’de muhatabım yok” diyerek Türkiye’de yaşanan durumu özetledi.