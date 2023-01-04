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Ekmek pişirme fırınında uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul’un iki ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 141 kilo 51 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:01
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Hollanda’ya ekmek pişirme fırınında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Ekmek pişirme fırınında uyuşturucu sevkiyatı
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Operasyon çerçevesinde Hollanda’ya yük taşıyan bir tırda yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ekmek pişirme fırının içindeki tuğlaların arkasına zulalanmış halde bulundu.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya dayalı suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik 10 ve 29 Aralık tarihlerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu tarihlerde yürütülen soruşturma çerçevesinde iki ilçede narkotik madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Hollanda’ya yük taşıyan bir tır Esenyurt gişelerde duruldu. Tıra operasyon düzenlendi. Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda, ekmek pişirme fırının içindeki tuğlaların arkasına zulalanmış 112 kilo 550 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyonda sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen operasyonun devamında 9 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, Bahçelievler’de bir adreste ise 23 kilo 810 gram civarında extacynin bazı maddelerle kimyasal değişikliğe uğratılmamış hali olarak bilinen MDMA türü uyuşturucu, 3 kilo 560 gram kokain ve 1 kilo 590 gram toz extacy bulundu, 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Her iki ilçede toplam 141 kilo 51 gram uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler ifade işlemleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden 4’ü hakkında sevk edildiği adli makamlarca “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Üç şüphelinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.

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