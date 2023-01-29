Holokost kurbanları Amsterdam'da anıldı

Hollanda-Auschwitz Komitesi tarafından Wertheim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kurulan en büyük toplama kampı Auschwitz kurbanları anıldı.

Tören kapsamında Rutte, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ve çok sayıda büyükelçinin yer aldığı kalabalık, Belediye binası önünden Holokost kurbanları için yapılan Ayna Anıtı'nın bulunduğu Wertheim Parkı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Halsema, toplama kamplarında ölen yaklaşık 6 milyon kişinin 60 bininin Amsterdam'dan olduğunu belirterek, "Onlar hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.

Törende konuşan Hollanda-Auschwitz Komitesi Başkanı Jacques Grishaver de liselerde Holokost'la ilgili zorunlu ders olmasını istedi.

Tören Rutte, Halsema ve İsveç'in Lahey Büyükelçisi Truls Folke Johannes Oljelun'un da aralarında bulunduğu davetlilerin, üzerinde "Bir daha asla Auschwitz" yazan anıtın önüne çelenk bırakmasıyla sona erdi.