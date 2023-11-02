Honda Civic’de 185 bin TL indirim

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Otomotiv sektöründe kampanya fırtınası tam gaz devam ediyor. İndirim furyasına katılan Honda da kasım ayında da otomobil modellerinde özel kredi kampanyaları sunuyor.

Marka Civic Sedan’ın hem benzinli hem ECO versiyonlarının Executive+ donanımına özel olarak 280 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay taksit veya 185 bin TL takas imkanı sağlanıyor.

Honda’nın SUV ailesinin güçlü temsilcilerinden hibrit HR-V e:HEV modelinde de kasım ayına özel kredi kampanyası sürüyor. Bu kapsamda şık tasarım çizgileri, yakıt verimliği ve düşük karbon emisyonu ile dikkat çeken HR-V e:HEV modelinin Advance ve Style donanımlarına özel 190 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde sıfır faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği veya 120 bin TL takas desteği sunuluyor.