Honda yeni fiyat listesini duyurdu. Sıfır otomobil alacaklar dikkat

Yılbaşından beri zamlar üst üste geliyor. Otomotiv pazarı da yeni zamlı listelerini paylaşıyor.

Honda 2023 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Fiyatlar Aralık ayına göre ortalama yüzde 4 zamlandı.

Listeye göre Honda Civic Sedan Aralık 2022'de 1.5L VTEC Turbo ECO versiyonuyla birlikte 835.500 TL seviyesinden başlıyordu. Yeni zamma göre, 870.500 TL'ye yükseldi.

Honda City'nin liste fiyatı da Ocak 2023 itibarıyla 547 bin TL'den 605 bin TL'ye yükseldi.

Donanımhaber'de yer alan liste şöyle:

FİAT DA YÜZDE 4 ZAM YAPTI

Öte yandan Fiat'ta ortalama yüzde 4 zam yaptı. 2023 model Fiat Egea Sedan fiyatı 1.4 Fire 95 HP Easy versiyon ile birlikte 376.900 TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun 2022 model yılı için fiyatı 364.900 TL seviyesindeydi. Aynı donanım seviyesindeki 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonun fiyatı da gelen zamla birlikte 709.900 TL seviyesine yükselmiş. Bu versiyon da geçen ay 673.900 TL'den satılıyordu.