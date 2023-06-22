Honduras'taki hapishane isyanında ölü sayısı 48'e yükseldi

Honduras'taki bir kadın hapishanesinde çıkan isyanda can kaybı 48'e yükseldi.

Honduras'taki hapishane isyanında ölü sayısı 48'e yükseldi

Honduras’ın başkenti Tegusigalpa yakınlarındaki Tamara kentinde bulunan Centro Femenino de Adaptacin Social (CEFAS) kadın hapishanesinde çıkan isyanın bilançosu artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, isyan sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 41’den 48’e yükseldiği bildirildi. Çoğunun yanarak, diğerlerinin ise vurularak yaşamını yitirdiği aktarıldı. Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sert önlemler alacağını ifade etti.

HAPİSHANEDEKİ İSYAN

Saldırıda yaralanan bir mahkum, isyanın ellerinde AR-15 saldırı tüfekleri bulunan bir grup mahkumun 1 numaralı hapishane hücresine gelerek içeride bulunanların üzerine ateş açmasıyla çıktığını ifade etmişti. İsyan sırasında ayrıca yangın çıktığı görülmüştü. Honduras basınında yer alan haberlerde, ölen mahkumların çoğunun cansız bedenlerinin yanmış halde bulunduğu belirtilerek, saldırganların 18 adlı çetenin mensupları oldukları iddia edilmişti.

(İHA)

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