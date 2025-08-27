Hong Kong Borsası'nda sert düşüş: Yatırımcılarda tedirginlik hakim

Hong Kong borsası, Çarşamba günü Hang Seng Endeksi'nin 323 puan (yüzde 1,3) düşerek 25.202 seviyesine gerilemesiyle ikinci gününde de kayıplar yaşadı. Bu düşüş, erken saatlerdeki kazançların tersine dönmesiyle gerçekleşti. Sektörler genelinde satış baskısının etkisiyle endeks, önceki günkü 25.524 puan seviyesinden kapanarak yatırımcıları tedirgin etti.

ÇİNLİ FİNANS KURULUŞLARININ KISITLAMALARI ENDİŞE YARATTI

Piyasadaki olumsuz havanın arkasında, Çinli aracı kurumlar ve fon yöneticilerinin, anakaradaki hisse senetlerindeki son dönemdeki yükselişin getirdiği riskler nedeniyle finansman kısıtlamalarına gitmesi ve alımları sınırlaması yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satışları tetikledi.

ÇİN SANAYİ KAR MARJLARI BASKI ALTINDA

Çin'in sanayi karları, Temmuz ayında yıllık yüzde 1,5 oranında düşüş göstererek, Haziran ayındaki yüzde 4,3'lük düşüşten daha iyi bir performans sergiledi. Ancak, Ocak-Temmuz döneminde toplam sanayi karları yıllık yüzde 1,7 azalarak 4,02 trilyon yuan seviyesine geriledi. Bu durum, Çin ekonomisinin toparlanma çabalarının sınırlı kaldığını ve sanayi sektöründe baskıların devam ettiğini gösteriyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE IŞILTILI NOKTA

Öte yandan, yüksek teknoloji sektöründe olumlu gelişmeler yaşandı. Temmuz ayında yüksek teknoloji üretim sektörünün karları, yıllık yüzde 18,9 oranında artış göstererek, Haziran ayındaki yüzde 0,9'luk düşüşün ardından güçlü bir toparlanma sağladı. Bu artış, Çin'in yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesini artırma çabalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

PİYASADA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Hong Kong borsasında yaşanan bu dalgalanmalara rağmen, yatırımcılar kısa vadede piyasada belirsizliklerin devam edeceğini öngörüyor. Özellikle Çinli finans kuruluşlarının alım kısıtlamaları ve sanayi karlarındaki düşüş, piyasalarda temkinli bir yaklaşımın sürmesine neden oluyor.