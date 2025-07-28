Hong Kong ihracatında yavaşlama

Hong Kong’un Haziran 2025 ihracat verileri açıklandı. Şehir, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 11,9 oranında artırarak toplamda 417,8 milyar dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Ancak bu artış oranı, son beş ayın en yavaş büyümesi olarak kayda geçti. Mayıs ayında bu oran yüzde 15,5 seviyesindeydi.

Asya pazarlarına yönelik ihracat performansı dikkat çekti. Malezya’ya yapılan sevkiyatlar yüzde 52,6 oranında artarken, Filipinler’e yüzde 48,3, Vietnam’a yüzde 37,6, anakara Çin’e yüzde 18,3 ve Hindistan’a yüzde 12,5 oranında büyüme kaydedildi.

Ancak aynı tablo, Batı ülkeleri için geçerli olmadı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan ihracatta yüzde 12,1 oranında düşüş yaşanırken, Hollanda’ya yönelik ihracat ise yüzde 35,5 gibi dikkat çekici bir gerileme gösterdi.

ELEKTRİKLİ ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI, BİLİMSEL ALETLER GERİLEDİ

Ürün kategorilerine bakıldığında, Haziran ayında en çok artış gösteren kalemler elektrikli makine ve ekipmanlar oldu. Bu gruptaki ihracat, Mayıs ayında yüzde 15,5 oranında büyürken, Haziran’da bu oran yüzde 20,2’ye ulaştı.

Veri işleme makineleri ve ofis cihazlarında yüzde 10,4’lük artış kaydedilirken, bir önceki ay bu oran yüzde 44,9 gibi olağanüstü bir seviyedeydi. Telekomünikasyon cihazları, ses kayıt ve oynatma ekipmanları grubunda ise yüzde 2,6’lık mütevazı bir artış yaşandı.

Güç üretim makinelerinde yüzde 19,3, çeşitli imalat ürünlerinde yüzde 8,9 ve demir dışı metal ürünlerinde ise yüzde 80,8’lik sıçrama dikkat çekti. Özellikle demir dışı metallerde yaşanan bu artış, geçen ayki yüzde 19,7’lik düşüşün ardından piyasalarda sürpriz etkisi yarattı.

Buna karşın, bilimsel ve hassas ölçüm cihazları grubunda yüzde 9,2 oranında düşüş yaşanırken, metal dışı mineral ürünlerde de yüzde 8,3’lük bir gerileme görüldü.

TİCARET BAKANLIĞI TEMKİNLİ: "DALGALANMALAR NORMAL"

Hong Kong hükümetine bağlı Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ihracat artış hızındaki yavaşlamanın küresel ekonomik belirsizliklerden kaynaklandığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Asya bölgesiyle olan ticaretimiz ivmesini koruyor ancak gelişmiş Batı ekonomileriyle olan ticaret ilişkilerimizde zaman zaman dalgalanma yaşanabiliyor" ifadesine yer verildi.

Analistler, özellikle Batı ülkelerindeki talep daralmasının ihracat verilerini aşağı çektiğini belirtirken, Asya pazarındaki büyümenin Hong Kong’un dış ticaret dengesi için bir avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Haziran ayı verilerinin, Hong Kong’un üretim ve dağıtım gücünün bölgesel anlamda güçlü olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen uzmanlar, yılın geri kalanında da benzer bir dengenin korunmasının beklendiğini belirtiyor.