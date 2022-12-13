﻿Sağlık kontrolü kaldırılıyor

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, kabine toplantısı öncesinde, yurt dışından gelenlere zorunlu karantinanın kaldırılmasının ardından sağlık kontrolü uygulamasına da son verileceğini duyurdu.

Sağlık kontrolü kapsamında kente dışarıdan gelen yolculara "kehribar" rengi mobil sağlık kodu veriliyor, yolcular kontrol süresince restoranlar ve barlar gibi bazı kamuya açık yerlere giremiyordu.

NEGATİF SONUCU GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

Yeni uygulamayla yolcular havaalanında varışlarında yaptırdıkları testin negatif olması durumunda şehirde serbestçe dolaşabilecek ancak yolcular varışlarını izleyen 2'nci gün bir PCR testi daha ve 5 gün boyunca hızlı tanı kitleriyle antijen testleri yaptırmak zorunda olacak.

Öte yandan Hong Kong'dan Çin anakarasına ve Makau Özel İdari Bölgesi'ne giden yolcuların sınırda PCR testi yaptırma zorunluluğu da kaldırıldı. Bundan böyle yolcuların seyahatlerinden 48 saat önce yapılmış PCR testlerinin negatif sonucunu göstermeleri yeterli olacak.

Hong Kong, yurt dışından gelenlere zorunlu otel karantinasını, 2 yılı aşkın süren uygulamanın ardından 26 Eylül'de kaldırmıştı. (AA)